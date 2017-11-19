"Бенфика" и "Риу Аве" побеждают в Кубке Португалии

В субботу в рамках 1/16 финала Кубка Португалии состоялись два матча. "Бенфика" обыграла "Виторию Сетубал", а "Риу Аве" одолел "Брагу".

"Бенфика" – "Витория Сетубал" - 2:0

Голы: Серви, 25 - 1:0, Кровинович, 80 - 2:0.



"Риу Аве" – "Брага" - 1:0

Гол: Гедеш, 36 - 1:0.

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