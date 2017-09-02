"Бенфика" и "Спортинг" интересуются Санья

"Бенфика" и "Спортинг" проявляют интерес к французскому защитнику Бакари Санья, сообщает Record.

По сведениям издания, португальские клубы уже сделали футболисту предложения по личному контракту. В данный момент француз является свободным агентом, поэтому может перейти в любой клуб, несмотря на закрытие трансферного окна.

Стоит отметить, что 34-летним Санья также интересовались "Вест Хэм" и "Брайтон", но он решил продолжить карьеру за пределами Англии.

Последним клубом Санья был "Манчестер Сити" за который он выступал с 2014 по 2017 годы.

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