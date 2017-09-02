"Бенфика" и "Спортинг" интересуются Санья
"Бенфика" и "Спортинг" проявляют интерес к французскому защитнику Бакари Санья, сообщает Record.
По сведениям издания, португальские клубы уже сделали футболисту предложения по личному контракту. В данный момент француз является свободным агентом, поэтому может перейти в любой клуб, несмотря на закрытие трансферного окна.
Стоит отметить, что 34-летним Санья также интересовались "Вест Хэм" и "Брайтон", но он решил продолжить карьеру за пределами Англии.
Последним клубом Санья был "Манчестер Сити" за который он выступал с 2014 по 2017 годы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спортинг Лиссабон
|4
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|2
|Порту
|4
|12
|3
|Бенфика
|4
|10
|4
|Рио Аве
|4
|10
|5
|Маритиму
|4
|9
|6
|Фейренсе
|4
|8
|7
|Брага
|4
|6
|8
|Эшторил
|4
|6
|9
|КД Тондела
|4
|4
|10
|Белененсиш
|4
|4
|11
|Витория Гимарайнш
|4
|4
|12
|Витория Сетубал
|4
|3
|13
|Боавишта
|4
|3
|14
|Портимоненсе
|4
|3
|15
|Пасуш де Феррейра
|4
|2
|16
|Морейренсе ФК
|4
|2
|17
|Дешпортиво Чавес
|4
|1
|18
|Дешпортиво Авеш
|4
|1