"Бенфика" и "Спортинг" не сумели победить в матчах Кубка португальской лиги

Завершились четыре матча Кубка португальской лиги, краткий обзор которых мы предлагаем Вашему вниманию.

"Брага" – "Портимоненсе" - 2:2

Голы: Эдуарду, 6 - 1:0, Бруно Виана, 31 - 2:0, Денер, 39 - 2:1, Денер, 79 - 2:2.



"Витория Сетубал" – "Бенфика" - 2:2

Голы: Фернандеш, 30 - 1:0, Педру Пинту, 39 - 2:0, Сеферович, 52 - 2:1, Диаш, 58 - 2:2.



"Маритиму" – "Униан Мадейра" - 3:2

Голы: Эвертон, 12 - 1:0, Ндуваружира, 16 - 1:1, Луан, 19 (пенальти) - 1:2, Родриго Пиньо, 79 (пенальти) - 2:2, Родриго Пиньо, 87 - 3:2.

Удаления: Жан Клебер (41) - "Маритиму", Силла (78) - "Униан Мадейра", Ндуваружира (80) - "Униан Мадейра".



"Белененсеш" – "Спортинг" - 1:1

Голы: Акунья, 74 - 0:1, Коатес, 76 (автогол) - 1:1.

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