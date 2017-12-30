"Бенфика" и "Спортинг" не сумели победить в матчах Кубка португальской лиги
Завершились четыре матча Кубка португальской лиги, краткий обзор которых мы предлагаем Вашему вниманию.
"Брага" – "Портимоненсе" - 2:2
Голы: Эдуарду, 6 - 1:0, Бруно Виана, 31 - 2:0, Денер, 39 - 2:1, Денер, 79 - 2:2.
"Витория Сетубал" – "Бенфика" - 2:2
Голы: Фернандеш, 30 - 1:0, Педру Пинту, 39 - 2:0, Сеферович, 52 - 2:1, Диаш, 58 - 2:2.
"Маритиму" – "Униан Мадейра" - 3:2
Голы: Эвертон, 12 - 1:0, Ндуваружира, 16 - 1:1, Луан, 19 (пенальти) - 1:2, Родриго Пиньо, 79 (пенальти) - 2:2, Родриго Пиньо, 87 - 3:2.
Удаления: Жан Клебер (41) - "Маритиму", Силла (78) - "Униан Мадейра", Ндуваружира (80) - "Униан Мадейра".
"Белененсеш" – "Спортинг" - 1:1
Голы: Акунья, 74 - 0:1, Коатес, 76 (автогол) - 1:1.
Не пропустите: "Спортинг" арендует Лусиано Вьетто. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"
-
Лучшие голы декабря
-
Ибрагимович выбыл из строя на месяц
-
Энцо Зидан покинул "Алавес" и отправился в Швейцарию
-
Моуринью нацелился на защитника "Барселоны"
-
Ходжсон поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити"
-
Бубнов дал оценку игре "Спартака" в Лиге Чемпионов
-
Моуринью прокомментировал травму Лукаку
-
Спаллетти оценил выступление "Интера" в первой половине сезона
-
"Пасуш де Феррейра" – "Порту" - 2:3 (обзор)
-
"Порту" переиграл "Пасуш де Феррейру" и другие результаты Кубка португальской лиги
-
Глушаков поздравил болельщиков с наступающим Новым годом
-
Себальос поссорился с Зиданом
-
"Верона" – "Ювентус" - 1:3 (обзор)
-
Испанские игроки "Челси" забили больше, чем их соотечественники в других клубах топ-5 европейских чемпионатов
-
"Ювентус" обыграл "Верону" в последнем матче года
-
Титов поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ
-
Команда Моуринью впервые почти за 8 лет сыграла вничью трижды подряд
-
Муслин рассказал о причинах своего ухода из сборной Сербии
-
Моуринью: "Судья отработал хорошо, но принял очень важное решение, не назначив пенальти"