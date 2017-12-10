"Бенфика" и "Спортинг" побеждают в 14-м туре чемпионата Португалии

В субботу в рамках 14-го тура чемпионата Португалии состоялись три матча. Отметим синхронные победы местных грандов "Бенфики" и лиссабонского "Спортинга" над "Эшторилом" и "Боавиштой" соответственно.

"Авеш" – "Тондела" - 0:1

Гол: Элиардо, 51 - 0:1.

Удаление: Родриго Соарес (90) - "Авеш".



"Бенфика" – "Эшторил" - 3:1

Голы: Сальвио, 13 - 1:0, Жонас, 18 - 2:0, Клебер, 45 - 2:1, Кровинович, 59 - 3:1.



"Боавишта" – "Спортинг" - 1:3

Голы: Коэнтрау, 45 - 0:1, Дост, 63 - 0:2, Гальяну, 65 - 1:2, Дост, 67 - 1:3.

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