"Бенфика" и "Спортинг" побеждают в 14-м туре чемпионата Португалии

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"Бенфика" и "Спортинг" побеждают в 14-м туре чемпионата Португалии

В субботу в рамках 14-го тура чемпионата Португалии состоялись три матча. Отметим синхронные победы местных грандов "Бенфики" и лиссабонского "Спортинга" над "Эшторилом" и "Боавиштой" соответственно.

"Авеш" – "Тондела" - 0:1

Гол: Элиардо, 51 - 0:1.

Удаление: Родриго Соарес (90) - "Авеш".


"Бенфика" – "Эшторил" - 3:1

Голы: Сальвио, 13 - 1:0, Жонас, 18 - 2:0, Клебер, 45 - 2:1, Кровинович, 59 - 3:1.


"Боавишта" – "Спортинг" - 1:3

Голы: Коэнтрау, 45 - 0:1, Дост, 63 - 0:2, Гальяну, 65 - 1:2, Дост, 67 - 1:3.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спортинг Лиссабон 14 36
2 Порту 13 33
3 Бенфика 14 33
4 Брага 13 28
5 Маритиму 13 24
6 Рио Аве 14 23
7 Витория Гимарайнш 13 20
8 Боавишта 14 17
9 Портимоненсе 13 16
10 Белененсиш 13 16
11 КД Тондела 14 15
12 Дешпортиво Чавес 13 15
13 Дешпортиво Авеш 14 13
14 Пасуш де Феррейра 13 12
15 Фейренсе 13 11
16 Витория Сетубал 13 10
17 Морейренсе ФК 14 8
18 Эшторил 14 8
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