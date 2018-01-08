"Бенфика" и "Спортинг" побеждают в чемпионате Португалии
Завершились два матча 17-го тура чемпионата Португалии. "Бенфика" на выезде победила "Морейренсе", "Спортинг" дома разгромил "Маритиму".
"Морейренсе" - "Бенфика" - 0:2 (0:1)
Голы: Пицци, 23 - 0:1, Жонас, 73 - 0:2
"Бенфика": Варела, Гримальдо, Диаш, Жардел, Алмейда, Пицци, Кровинович, Самарис (Паркс, 46), Серви, Сальвио (Карвалью, 73), Жонас (Хименес, 84)
"Спортинг" - "Маритиму" - 5:0 (1:0)
Голы: Дост, 20 - 1:0, Руис, 49 - 2:0, Дост, 73 - 3:0, Дост, 78 - 4:0, Акунья, 90 - 5:0
"Спортинг": Патрисиу, Ристовски, Коатес, Пинту, Коэнтрау, Мартинш (Медейрош, 72), Карвалью, Фернандеш, Поденсе (Батталья, 63), Дост, Руис (Акунья, 63)
Положение лидеров: Спортинг - 43, Порту - 42 (16), Бенфика - 40, Брага - 37...
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|15
|39
|2
|Спортинг Лиссабон
|15
|39
|3
|Бенфика
|15
|36
|4
|Брага
|15
|31
|5
|Маритиму
|15
|27
|6
|Рио Аве
|15
|24
|7
|Витория Гимарайнш
|15
|23
|8
|Боавишта
|15
|20
|9
|Дешпортиво Чавес
|15
|19
|10
|Белененсиш
|15
|17
|11
|Портимоненсе
|15
|16
|12
|КД Тондела
|15
|15
|13
|Фейренсе
|15
|14
|14
|Дешпортиво Авеш
|15
|13
|15
|Пасуш де Феррейра
|15
|13
|16
|Морейренсе ФК
|15
|11
|17
|Эшторил
|15
|11
|18
|Витория Сетубал
|15
|10