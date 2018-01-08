"Бенфика" и "Спортинг" побеждают в чемпионате Португалии

Теги бенфикаспортинг лиссабон

"Бенфика" и "Спортинг" побеждают в чемпионате Португалии

Завершились два матча 17-го тура чемпионата Португалии. "Бенфика" на выезде победила "Морейренсе", "Спортинг" дома разгромил "Маритиму".

"Морейренсе" - "Бенфика" - 0:2 (0:1)
Голы: Пицци, 23 - 0:1, Жонас, 73 - 0:2

"Бенфика": Варела, Гримальдо, Диаш, Жардел, Алмейда, Пицци, Кровинович, Самарис (Паркс, 46), Серви, Сальвио (Карвалью, 73), Жонас (Хименес, 84)

"Спортинг" - "Маритиму" - 5:0 (1:0)
Голы: Дост, 20 - 1:0, Руис, 49 - 2:0, Дост, 73 - 3:0, Дост, 78 - 4:0, Акунья, 90 - 5:0

"Спортинг": Патрисиу, Ристовски, Коатес, Пинту, Коэнтрау, Мартинш (Медейрош, 72), Карвалью, Фернандеш, Поденсе (Батталья, 63), Дост, Руис (Акунья, 63)

Положение лидеров: Спортинг - 43, Порту - 42 (16), Бенфика - 40, Брага - 37...

Не пропустите: "Брага" дома взяла верх над "Риу Аве". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 15 39
2 Спортинг Лиссабон 15 39
3 Бенфика 15 36
4 Брага 15 31
5 Маритиму 15 27
6 Рио Аве 15 24
7 Витория Гимарайнш 15 23
8 Боавишта 15 20
9 Дешпортиво Чавес 15 19
10 Белененсиш 15 17
11 Портимоненсе 15 16
12 КД Тондела 15 15
13 Фейренсе 15 14
14 Дешпортиво Авеш 15 13
15 Пасуш де Феррейра 15 13
16 Морейренсе ФК 15 11
17 Эшторил 15 11
18 Витория Сетубал 15 10
Полная таблица

топ-5 тегов