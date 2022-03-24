"Бенфика" и "Спортинг" поборются за хавбека "Барселоны"

Фото: твиттер Франсишку Тринкау/Автор неизвестен

"Бенфика" и "Спортинг" проявляют интерес к португальскому нападающему "Барселоны" Франсишку Тринкау, сообщает Record.

По сведениям источника, португальские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В данный момент Тринкау играет на правах аренды за "Вулверхэмтон" и английский клуб имеет приоритетное право его трансфера за 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Тринкау провел за "Вулверхэмптон" 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Барселона" нацелилась на вингера "Аякса". | http://soccernews.ru