"Бенфика" и "Спортинг" поборются за хавбека "Барселоны"
Фото: твиттер Франсишку Тринкау/Автор неизвестен
"Бенфика" и "Спортинг" проявляют интерес к португальскому нападающему "Барселоны" Франсишку Тринкау, сообщает Record.
По сведениям источника, португальские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В данный момент Тринкау играет на правах аренды за "Вулверхэмтон" и английский клуб имеет приоритетное право его трансфера за 30 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 22-летний Тринкау провел за "Вулверхэмптон" 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2025 года.
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|Вильярреал
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