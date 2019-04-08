"Бенфика" и "Спортинг" разгромили своих соперников в 28-м туре чемпионата Португалии

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"Бенфика" и "Спортинг" разгромили своих соперников в 28-м туре чемпионата Португалии

В рамках 28-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" и "Спортинг" синхронно добились крупных побед.

"Орлы" в гостях разгромили "Фейренсе", а "львы" дома разобрались с "Риу Аве".

"Фейренсе" - "Бенфика" - 1:4

Голы: Стерджен, 10 - 1:0, Пицци, 40 (пенальти) - 1:1, Андре Алмейда, 45 - 1:2, Сеферович, 49 - 1:3, Сеферович, 89 - 1:4.

 

"Спортинг" - "Риу Аве" - 3:0

Голы: Луис Феллипе, 12 - 1:0, Бруну Фернандеш, 36 (пенальти) - 2:0, Вендел, 54 - 3:0.

По итогам тура "Бенфика" догнала лидирующий "Порту" - в активе обеих команд по 69 очков. "Спортинг" с 61 баллом закрепился на третьем месте.

Не пропустите: "Порту" взял верх над "Боавиштой" и вышел в лидеры чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

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2 Порту Порту 28 69
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 27 58
4 Брага Брага 28 58
5 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 28 48
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7 Белененсиш Белененсиш 28 39
8 Санта-Клара Санта-Клара 28 36
9 Рио Аве Рио Аве 27 32
10 Портимоненсе Портимоненсе 27 32
11 Витория Сетубал Витория Сетубал 28 31
12 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 28 30
13 Маритиму Маритиму 28 30
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