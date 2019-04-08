"Бенфика" и "Спортинг" разгромили своих соперников в 28-м туре чемпионата Португалии
В рамках 28-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" и "Спортинг" синхронно добились крупных побед.
"Орлы" в гостях разгромили "Фейренсе", а "львы" дома разобрались с "Риу Аве".
"Фейренсе" - "Бенфика" - 1:4
Голы: Стерджен, 10 - 1:0, Пицци, 40 (пенальти) - 1:1, Андре Алмейда, 45 - 1:2, Сеферович, 49 - 1:3, Сеферович, 89 - 1:4.
"Спортинг" - "Риу Аве" - 3:0
Голы: Луис Феллипе, 12 - 1:0, Бруну Фернандеш, 36 (пенальти) - 2:0, Вендел, 54 - 3:0.
По итогам тура "Бенфика" догнала лидирующий "Порту" - в активе обеих команд по 69 очков. "Спортинг" с 61 баллом закрепился на третьем месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|28
|69
|2
|Порту
|28
|69
|3
|Спортинг Лиссабон
|27
|58
|4
|Брага
|28
|58
|5
|Морейренсе ФК
|28
|48
|6
|Витория Гимарайнш
|28
|45
|7
|Белененсиш
|28
|39
|8
|Санта-Клара
|28
|36
|9
|Рио Аве
|27
|32
|10
|Портимоненсе
|27
|32
|11
|Витория Сетубал
|28
|31
|12
|Дешпортиво Авеш
|28
|30
|13
|Маритиму
|28
|30
|14
|Боавишта
|28
|29
|15
|Насьонал
|28
|27
|16
|КД Тондела
|27
|25
|17
|Дешпортиво Чавес
|28
|24
|18
|Фейренсе
|28
|15