"Бенфика" и "Валенсия" претендуют на игрока "Реала" Фернандеса
Два топ клуба Европы интересуются защитником "Реала" Начо Фернандесом. Об это сообщает A Bola.
По данным источника, в 30-летнем игроке заинтересована "Валенсия" и "Бенфика".
"Реал" готов отпустить игрока за 10 миллионов евро. Его контракт с мадридцами рассчитан до 2022 года.
В минувшем сезоне Начо участвовал в 6 матчах Примеры.
Не пропустите: Алексей Миранчук близок к переходу итальянский клуб| http://soccernews.ru
главное
-
Лионель Месси решил покинуть "Барселону" этим летом
-
Болельщики "Лиона" эмоционально отпраздновали выход в полуфинал Лиги Чемпионов
-
Игроки "Барселоны" потребовали сменить президента и тренера клуба
-
"Арсенал" может перехватить у "Реала" бразильского защитника
-
"Ювентус" определился с ценой на Пауло Дибалу
Лента новостей
-
Кавани подпишет с "Бенфикой" трехлетний контракт
-
"Балтика" обыграла "Шинник" и возглавили турнирную таблицу ФНЛ
-
Лопетеги - о матче с "МЮ": "Севилья" не чувствует напряжения. Мы уверены в себе"
-
3
Лионель Месси решил покинуть "Барселону" этим летом
-
Болельщики "Лиона" эмоционально отпраздновали выход в полуфинал Лиги Чемпионов
-
Конте рассказал об ожиданиях от матча 1/2 финала Лиги Европы с "Шахтером"
-
"Крылья Советов" разгромили "Чайку" в матче 4-го тура ФНЛ
-
"Бенфика" и "Валенсия" претендуют на игрока "Реала" Фернандеса
-
"Реал" в меньшинстве обыграл "Ювентус" и вышел в четвертьфинал юношеской Лиги чемпионов
-
"Манчестер Юнайтед" вновь хочет купить одного из лидеров "Атлетико"
-
"Фиорентина" нацелилась на защитника "Баварии"
-
Дортмундская "Боруссия" забила 11 голов в товарищеском матче
-
Хамес Родригес хочет перебраться в английскую Премьер-лигу
-
"Интер" вышел в четвертьфинал юношеской Лиги Чемпионов
-
"Спартак-2" одержал тяжелую победу в 4-м туре ФНЛ
-
"Вердер" объявил о переходе полузащитника "Манчестер Юнайтед"
-
1
Игроки "Барселоны" потребовали сменить президента и тренера клуба
-
"Арсенал" может перехватить у "Реала" бразильского защитника
-
"Боруссия" М нацелилась на одного из лидеров "Лиона"
-
"Ювентус" определился с ценой на Пауло Дибалу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14