"Бенфика" и "Валенсия" претендуют на игрока "Реала" Фернандеса

Два топ клуба Европы интересуются защитником "Реала" Начо Фернандесом. Об это сообщает A Bola.

По данным источника, в 30-летнем игроке заинтересована "Валенсия" и "Бенфика".

"Реал" готов отпустить игрока за 10 миллионов евро. Его контракт с мадридцами рассчитан до 2022 года.

В минувшем сезоне Начо участвовал в 6 матчах Примеры.

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