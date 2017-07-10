"Бенфика" интересуется армянским футболистом
Полузащитник "Ширака" Ваан Бичахчян заинтересовал "Бенфику".
Как сообщает источник, португальский гранд дождался совершеннолетия хавбека молодежной сборной Армении, чтобы приступить к переговорам с ним.
8-летие Бичахчян на прошлой неделе.
Отметим, что в прошлом году Бичахчяна просматривал ЦСКА.
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|Команда
|М
|О
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|34
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|Спортинг Лиссабон
|34
|70
|4
|Витория Гимарайнш
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|5
|Брага
|34
|54
|6
|Маритиму
|34
|50
|7
|Рио Аве
|34
|49
|8
|Фейренсе
|34
|48
|9
|Боавишта
|34
|43
|10
|Эшторил
|34
|38
|11
|Дешпортиво Чавес
|34
|38
|12
|Витория Сетубал
|34
|38
|13
|Пасуш де Феррейра
|34
|36
|14
|Белененсиш
|34
|36
|15
|Морейренсе ФК
|34
|33
|16
|КД Тондела
|34
|32
|17
|ФК Арука
|34
|32
|18
|Насьонал
|34
|21