"Бенфика" интересуется армянским футболистом

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"Бенфика" интересуется армянским футболистомПолузащитник "Ширака" Ваан Бичахчян заинтересовал "Бенфику".

Как сообщает источник, португальский гранд дождался совершеннолетия хавбека молодежной сборной Армении, чтобы приступить к переговорам с ним.

8-летие Бичахчян на прошлой неделе.

Отметим, что в прошлом году Бичахчяна просматривал ЦСКА.

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