"Бенфика" интересуется вратарем "Ливерпуля"

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"Бенфика" интересуется вратарем "Ливерпуля"

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле может покинуть клуб этим летом.

По сведениям A Bola, в услугах вратаря заинтересована "Бенфика", которой ранее не удалось договориться по трансферу Маттиа Перина из "Ювентуса".

Ориентировочная стоимость 30-летнего бельгийца составляет 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Миньоле провел всего два кубковых матча.

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