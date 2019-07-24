"Бенфика" интересуется вратарем "Ливерпуля"
Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле может покинуть клуб этим летом.
По сведениям A Bola, в услугах вратаря заинтересована "Бенфика", которой ранее не удалось договориться по трансферу Маттиа Перина из "Ювентуса".
Ориентировочная стоимость 30-летнего бельгийца составляет 8 миллионов евро.
В прошлом сезоне Миньоле провел всего два кубковых матча.
Читайте также: "Бенфика" подписала хавбека "Наполи". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Глава Федерации футбола Аргентины был исключен из совета ФИФА из-за критики в адрес КОНМЕБОЛ
-
Квалификация Лиги Чемпионов: "Динамо" Загреб, ПСВ и "Копенгаген" одержали победы
-
Фанаты "Спартака" едва не устроили пожар на стадионе "Ростова"
-
"Зенит" подписал российского вратаря из Европы
-
ПСЖ подписал воспитанника "Барселоны", которого называют "новым Месси"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 23 июля
-
"Динамо" нацелилось на бомбардира "Генка"
-
Роналду имеет самый большой заработок в Instagram
-
"Бенфика" интересуется вратарем "Ливерпуля"
-
"Челси" договорился о продлении контракта с Хадсоном-Одои
-
"Рома" нацелилась на нападающего "Шахтера"
-
Глава Федерации футбола Аргентины был исключен из совета ФИФА из-за критики в адрес КОНМЕБОЛ
-
Дзамбротта: "Фанаты "Ювентуса" мечтают увидеть Неймара в Серии А"
-
"Лилль" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" по Пепе
-
1
Перец заинтересовал "Локомотив"
-
Квалификация Лиги Европы: "Арарат" обыграл "Линкольн", "Астана" сыграла вничью с "Санта-Колома"
-
Квалификация Лиги Чемпионов: "Динамо" Загреб, ПСВ и "Копенгаген" одержали победы
-
"Милан" интересуется защитником "Манчестер Сити"
-
Агент Бэйла исключил уход игрока в аренду
-
1
Он съест меня на завтрак: Ван Дейк встретился с одним из самых высоких баскетболистов НБА
-
Синиша Михайлович прошел первый курс химиотерапии
-
Переход форварда "Милана" в "Монако" находится под угрозой срыва
-
Фанаты "Спартака" едва не устроили пожар на стадионе "Ростова"
-
Буффон, де Лигт, Игуаин и другие новички "Ювентуса" спели перед командой
-
1
Ханни высказался об уходе из "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Маритиму
|34
|39
|12
|Портимоненсе
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20