"Бенфика" купила бывшую трансферную цель "Спартака"

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"Бенфика" купила бывшую трансферную цель "Спартака"

Пресс-служба лиссабонской "Бенфики" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо.

Португальский клуб заплатил за футболиста 6,5 миллионов евро. Вериссимо подписал с "орлами" долгосрочный контракт. Стоит отметить, что несколько лет назад бразильцем интересовался московский "Спартак", но трансфер не состоялся.

25-летний Вериссимо является воспитанником "Сантоса". За клуб он выступал с 2016 года, провел 134 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. В сборную Бразилии не вызывался.

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