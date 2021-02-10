"Бенфика" купила бывшую трансферную цель "Спартака"

Пресс-служба лиссабонской "Бенфики" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо.

Португальский клуб заплатил за футболиста 6,5 миллионов евро. Вериссимо подписал с "орлами" долгосрочный контракт. Стоит отметить, что несколько лет назад бразильцем интересовался московский "Спартак", но трансфер не состоялся.

25-летний Вериссимо является воспитанником "Сантоса". За клуб он выступал с 2016 года, провел 134 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. В сборную Бразилии не вызывался.

Не пропустите: "Спартак" в январе не отпустил Селихова в греческий топ-клуб. | http://soccernews.ru