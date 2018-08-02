"Бенфика" - "Лион" - 2:3 (обзор)

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"Бенфика" - "Лион" - 2:3 (обзор)Смотрите видеообзор матча Международного кубка чемпионов, в котором "Лион" оказался сильнее лиссабонской "Бенфики".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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