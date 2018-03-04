"Бенфика" – "Маритиму" - 5:0 (обзор)

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"Бенфика" – "Маритиму" - 5:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 25-го тура чемпионата Португалии между "Бенфикой" и "Маритиму".

Не пропустите: "Бенфика", "Брага" и "Фейренсе" громят соперников в 25-м туре чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 25 67
2 Бенфика 25 62
3 Спортинг Лиссабон 25 59
4 Брага 25 55
5 Рио Аве 24 37
6 Дешпортиво Чавес 24 36
7 Боавишта 25 33
8 Маритиму 25 33
9 Витория Гимарайнш 24 29
10 Портимоненсе 24 27
11 Белененсиш 24 27
12 КД Тондела 24 25
13 Фейренсе 25 23
14 Дешпортиво Авеш 24 22
15 Пасуш де Феррейра 24 21
16 Витория Сетубал 24 21
17 Эшторил 25 21
18 Морейренсе ФК 24 19
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