"Бенфика" могла купить Дибалу за 2 миллиона евро в 2011 году

Теги бенфикапауло дибала

"Бенфика" могла купить Дибалу за 2 миллиона евро в 2011 году
Бывший вице-президент аргентинского клуба "Институто" Рики Домингес заявил, что несколько лет назад, игравший за его команду нападающий Пауло Дибала мог перейти в "Бенфику".

"Бенфика" была одним из главных претендентов на Дибалу. Мы вели переговоры, которые продвигались успешно. Сделка была близка к заключению. Изначально мы просили полтора миллиона евро, но затем увеличили сумму до двух миллионов. После этого португальцы взяли паузу и так и не дали нам ответ", - приводит слова Домингеса Ole.

Напомним, что 23-летний Дибала в 2012 году перешел в "Палермо" за 11,9 миллиона евро, а еще через три года обошелся "Ювентусу" в 40 миллионов.

Не пропустите: У края пропасти: что происходит с "Барселоной" и кто в этом виноват. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бенфика 34 82
2 Порту 34 76
3 Спортинг Лиссабон 34 70
4 Витория Гимарайнш 34 62
5 Брага 34 54
6 Маритиму 34 50
7 Рио Аве 34 49
8 Фейренсе 34 48
9 Боавишта 34 43
10 Эшторил 34 38
11 Дешпортиво Чавес 34 38
12 Витория Сетубал 34 38
13 Пасуш де Феррейра 34 36
14 Белененсиш 34 36
15 Морейренсе ФК 34 33
16 КД Тондела 34 32
17 ФК Арука 34 32
18 Насьонал 34 21
Полная таблица

топ-5 тегов