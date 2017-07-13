"Бенфика" могла купить Дибалу за 2 миллиона евро в 2011 году
Бывший вице-президент аргентинского клуба "Институто" Рики Домингес заявил, что несколько лет назад, игравший за его команду нападающий Пауло Дибала мог перейти в "Бенфику".
"Бенфика" была одним из главных претендентов на Дибалу. Мы вели переговоры, которые продвигались успешно. Сделка была близка к заключению. Изначально мы просили полтора миллиона евро, но затем увеличили сумму до двух миллионов. После этого португальцы взяли паузу и так и не дали нам ответ", - приводит слова Домингеса Ole.
Напомним, что 23-летний Дибала в 2012 году перешел в "Палермо" за 11,9 миллиона евро, а еще через три года обошелся "Ювентусу" в 40 миллионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|82
|2
|Порту
|34
|76
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|70
|4
|Витория Гимарайнш
|34
|62
|5
|Брага
|34
|54
|6
|Маритиму
|34
|50
|7
|Рио Аве
|34
|49
|8
|Фейренсе
|34
|48
|9
|Боавишта
|34
|43
|10
|Эшторил
|34
|38
|11
|Дешпортиво Чавес
|34
|38
|12
|Витория Сетубал
|34
|38
|13
|Пасуш де Феррейра
|34
|36
|14
|Белененсиш
|34
|36
|15
|Морейренсе ФК
|34
|33
|16
|КД Тондела
|34
|32
|17
|ФК Арука
|34
|32
|18
|Насьонал
|34
|21