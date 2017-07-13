"Бенфика" могла купить Дибалу за 2 миллиона евро в 2011 году



Бывший вице-президент аргентинского клуба "Институто" Рики Домингес заявил, что несколько лет назад, игравший за его команду нападающий Пауло Дибала мог перейти в "Бенфику".

"Бенфика" была одним из главных претендентов на Дибалу. Мы вели переговоры, которые продвигались успешно. Сделка была близка к заключению. Изначально мы просили полтора миллиона евро, но затем увеличили сумму до двух миллионов. После этого португальцы взяли паузу и так и не дали нам ответ", - приводит слова Домингеса Ole.

Напомним, что 23-летний Дибала в 2012 году перешел в "Палермо" за 11,9 миллиона евро, а еще через три года обошелся "Ювентусу" в 40 миллионов.

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