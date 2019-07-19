"Бенфика", "Монако" и "Порту" лидируют по продажам игроков среди европейских клубов
Стали известны лидеры по продажам игроков среди европейских клубов за последние пять лет.
За этот период португальская "Бенфика" заработала на трансферах 527 миллионов евро. Второе место занимает французский "Монако" с прибылью 359 миллионов евро. В тройку лучших также входит португальский "Порту" (235 миллионов).
Топ-10 лидеров по продажам игроков выглядит так:
1. "Бенфика" (Португалия): потрачено 180,1 миллионов евро, продано на 707,3 миллионов евро. Прибыль - 527,2 миллионов евро.
2. "Монако" (Франция) - 505,6 млн - 865 млн евро - 359,4 млн евро.
3. "Порту" (Португалия) – 235,1 млн - 471 млн - 235,9 млн евро.
4. "Аякс" (Нидерланды) – 177,7 млн - 390,6 млн - 212,9 млн евро.
5. "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) – 47,9 млн - 258,8 млн евро - 210,9 млн евро.
6. "Лион" (Франция) – 239,7 млн - 380,3 млн - 140,7 млн евро.
7. "Дженоа" (Италия) – 164,3 млн - 293,2 млн - 128,9 млн евро.
8. "Шахтер" (Украина) – 55,6 млн - 172,9 млн - 117,3 млн евро.
9. "Спортинг" (Португалия) – 156,6 млн - 267,4 млн - 110,8 млн евро.
10. "Атлетик" (Испания) – 73,9 млн - 181 млн - 107,1 млн евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32