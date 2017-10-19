"Бенфика" может быть понижена в классе из-за связей с судьями
Лиссабонская "Бенфика" обвиняется в использовании околофутбольных методов, сообщает TVI24.
По сведениям источника, полиция подозревает руководство клуба в связях с арбитрами. Сегодня в офисе "орлов" был проведен обыск.
Стоит отметить, что инициатором обвинения является главный конкурент "Бенфики" в чемпионате Португалии - "Порту".
Если вина "Бенфики" будет доказана, то клуб может быть отправлен в низший дивизион.
Напомним, что лиссабонский клуб четыре последних сезона становился чемпионом страны.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|8
|22
|2
|Спортинг Лиссабон
|8
|20
|3
|Бенфика
|8
|17
|4
|Маритиму
|8
|16
|5
|Брага
|8
|15
|6
|Рио Аве
|8
|14
|7
|Белененсиш
|8
|13
|8
|Боавишта
|8
|10
|9
|Витория Гимарайнш
|8
|10
|10
|Пасуш де Феррейра
|8
|9
|11
|Дешпортиво Чавес
|8
|8
|12
|Фейренсе
|8
|8
|13
|Витория Сетубал
|8
|7
|14
|Портимоненсе
|8
|7
|15
|КД Тондела
|8
|6
|16
|Дешпортиво Авеш
|8
|6
|17
|Морейренсе ФК
|8
|6
|18
|Эшторил
|8
|6