"Бенфика" может быть понижена в классе из-за связей с судьями

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"Бенфика" может быть понижена в классе из-за связей с судьями

Лиссабонская "Бенфика" обвиняется в использовании околофутбольных методов, сообщает TVI24.

По сведениям источника, полиция подозревает руководство клуба в связях с арбитрами. Сегодня в офисе "орлов" был проведен обыск. 

Стоит отметить, что инициатором обвинения является главный конкурент "Бенфики" в чемпионате Португалии - "Порту".

Если вина "Бенфики" будет доказана, то клуб может быть отправлен в низший дивизион.

Напомним, что лиссабонский клуб четыре последних сезона становился чемпионом страны.

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