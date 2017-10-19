"Бенфика" может быть понижена в классе из-за связей с судьями

Лиссабонская "Бенфика" обвиняется в использовании околофутбольных методов, сообщает TVI24.

По сведениям источника, полиция подозревает руководство клуба в связях с арбитрами. Сегодня в офисе "орлов" был проведен обыск.

Стоит отметить, что инициатором обвинения является главный конкурент "Бенфики" в чемпионате Португалии - "Порту".

Если вина "Бенфики" будет доказана, то клуб может быть отправлен в низший дивизион.

Напомним, что лиссабонский клуб четыре последних сезона становился чемпионом страны.

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