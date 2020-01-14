"Бенфика" может купить форварда "Реала" за 20 миллионов евро



Лиссабонская "Бенфика" проявляет интерес к нападающему мадридского "Реала" Мариано Диасу, сообщает O Jogo.

По сведениям издания, португальский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Мадридцы готовы расстаться с игроком, но оценивают его в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Диас провел за "Реал" два матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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