"Бенфика" может перехватить трансферную цель "Спартака"

Теги бенфикаспартак москвагуга гоместрансферы

"Бенфика" может перехватить трансферную цель "Спартака"

Лиссабонская "Бенфика" проявляет интерес к защитнику "Атлетико Минейру" Гуге, сообщает Record.

По сведениям издания, португальский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Атлетико Минейро" оценивал игрока в 10 миллионов евро, но сейчас готов продать его за шесть миллионов.

Стоит отметить, что прошлым летом Гугой интересовался московский "Спартак", но трансфер так и не состоялся.

В нынешнем сезоне 22-летний Гуга провел за "Атлетико Минейро" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.

Не пропустите: Газизов прокомментировал трансферные планы "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Неймар хочет вернуться в "Барселону"

Неймар хочет вернуться в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 28 67
2 Бенфика Бенфика 28 64
3 Брага Брага 28 50
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 27 49
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 28 45
6 Рио Аве Рио Аве 28 44
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 28 40
8 Санта-Клара Санта-Клара 28 38
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 28 35
10 Боавишта Боавишта 28 35
11 Жил Висенте Жил Висенте 28 33
12 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 28 31
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 28 30
14 Белененсиш Белененсиш 27 30
15 КД Тондела КД Тондела 28 29
16 Маритиму Маритиму 28 28
17 Портимоненсе Портимоненсе 28 24
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов