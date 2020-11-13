"Бенфика" может перехватить трансферную цель "Спартака"

Лиссабонская "Бенфика" проявляет интерес к защитнику "Атлетико Минейру" Гуге, сообщает Record.

По сведениям издания, португальский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Атлетико Минейро" оценивал игрока в 10 миллионов евро, но сейчас готов продать его за шесть миллионов.

Стоит отметить, что прошлым летом Гугой интересовался московский "Спартак", но трансфер так и не состоялся.

В нынешнем сезоне 22-летний Гуга провел за "Атлетико Минейро" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.

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