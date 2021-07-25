"Бенфика" может подписать Диего Косту перед матчами со "Спартаком"
Фото: инстаграм Диего Косты/Автор неизвестен
Лиссабонская "Бенфика" ведет переговоры с испанским нападающим Диего Костой, сообщает журналист Руди Галетти в своем твиттере.
По сведениям источника, футболист требует зарплату в размере трех миллионов евро в год без учета бонусов. Также на форварда претендует "Бешикташ", но турецкий клуб предлагает ему меньшую зарплату, чем португальцы.
32-летний Коста в январе 2021 года покинул мадридский "Атлетико" и в настоящее время является свободным агентом. Таким образом, он может перейти в новый клуб бесплатно.
Напомним, что "Бенфика" является соперником "Спартака" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14