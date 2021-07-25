"Бенфика" может подписать Диего Косту перед матчами со "Спартаком"

Фото: инстаграм Диего Косты/Автор неизвестен

Лиссабонская "Бенфика" ведет переговоры с испанским нападающим Диего Костой, сообщает журналист Руди Галетти в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист требует зарплату в размере трех миллионов евро в год без учета бонусов. Также на форварда претендует "Бешикташ", но турецкий клуб предлагает ему меньшую зарплату, чем португальцы.

32-летний Коста в январе 2021 года покинул мадридский "Атлетико" и в настоящее время является свободным агентом. Таким образом, он может перейти в новый клуб бесплатно.

Напомним, что "Бенфика" является соперником "Спартака" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

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