"Бенфика" может подписать Умтити
Фото: твиттер Умтити\Автор неизвестен
Французский центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити привлек интерес лиссабонской "Бенфики", сообщает издание Fichajes.
По информации источника, "орлы" действительно заинтересованы в подписании Умтити в качестве усиления в летнее трансферное окно.
Они готовы дать ему шанс восстановить свою лучшую форму..
Напомним, что недавно "Барса" продлила контракт с игроком до лета 2026 года.
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|10
|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|20
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|20
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