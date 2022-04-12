"Бенфика" может подписать Умтити

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"Бенфика" может подписать Умтити

Фото: твиттер Умтити\Автор неизвестен

Французский центральный защитник "Барселоны" Самюэль Умтити привлек интерес лиссабонской "Бенфики", сообщает издание Fichajes.

По информации источника, "орлы" действительно заинтересованы в подписании Умтити в качестве усиления в летнее трансферное окно.

Они готовы дать ему шанс восстановить свою лучшую форму..

Напомним, что недавно "Барса" продлила контракт с игроком до лета 2026 года.

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