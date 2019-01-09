"Бенфика" может пригласить легендарного голландского тренера

1 Теги бенфикалуи ван гал

"Бенфика" может пригласить легендарного голландского тренера

"Бенфика" может пригласить Луи ван Гала на пост главного тренера команды, сообщает A Bola.

По сведениям издания, руководство лиссабонского клуба всерьёз рассматривает кандидатуру 67-летнего голландского специалиста, последним местом работы которого был "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что 4 января "орлы" отправили в отставку Руя Виторию. Сейчас командой на временной основе руководит Бруну Лаге.

Ранее "Бенфика" пыталась заполучить Жозе Моуринью, но тот ответил отказом.

Не пропустите: Президент "Бенфики" высказался о возможном возвращении Моуринью в клуб. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Скорее "сбитый летчик"

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" объявил о втором зимнем трансфере

"Спартак" объявил о втором зимнем трансфере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 34 88
2 Бенфика Бенфика 34 81
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 34 78
4 Брага Брага 34 75
5 Рио Аве Рио Аве 34 51
6 Дешпортиво Чавес Дешпортиво Чавес 34 47
7 Маритиму Маритиму 34 47
8 Боавишта Боавишта 34 45
9 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 34 43
10 Портимоненсе Портимоненсе 34 38
11 КД Тондела КД Тондела 34 38
12 Белененсиш Белененсиш 34 37
13 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 34 34
14 Витория Сетубал Витория Сетубал 34 32
15 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 34 32
16 Фейренсе Фейренсе 34 31
17 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 34 30
18 Эшторил Эшторил 34 30
Полная таблица

топ-5 тегов