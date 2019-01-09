"Бенфика" может пригласить легендарного голландского тренера

"Бенфика" может пригласить Луи ван Гала на пост главного тренера команды, сообщает A Bola.

По сведениям издания, руководство лиссабонского клуба всерьёз рассматривает кандидатуру 67-летнего голландского специалиста, последним местом работы которого был "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что 4 января "орлы" отправили в отставку Руя Виторию. Сейчас командой на временной основе руководит Бруну Лаге.

Ранее "Бенфика" пыталась заполучить Жозе Моуринью, но тот ответил отказом.

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