"Бенфика" на 91-й минуте ушла от поражения в матче с "Морейренсе"

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"Бенфика" на 91-й минуте ушла от поражения в матче с "Морейренсе"

В матче 23-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле сыграла вничью с "Морейренсе" со счетом 1:1. В начале второго тайма Пицци не реализовал пенальти, а на 67-й минуте гостей вывел вперед Абреу. "Бенфика" отыгралась в компенсированное время. Пицци вновь не забил пенальти, но сумел добить мяч в ворота.

"Бенфика" занимает второе место в турнирной таблице Примейры. Отставание "орлов" от лидирующего "Порту" составляет одно очко. "Морейренсе" поднялся на 11-ю позицию.

"Бенфика" - "Морейренсе" - 1:1 (0:0)
Голы: Абреу, 67 - 0:1, Пицци, 90+1 - 1:1

"Бенфика": Влаходимос, Тавареш, Диаш, Ферро, Гримальдо, Самарис, Вайгль (Соуза, 61), Пицци, Силва (Серви, 71), Таарабт (Жота, 74), Винисиус

Не пропустите: "Бенфика" обыграла "Жил Висенте", прервав серию из двух поражений подряд. | http://soccernews.ru
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