"Бенфика" на 97-й минуте спасла ничью в матче с "Белененсешем" и другие результаты 20-го тура чемпионата Португалии

В рамках 20-го тура чемпионата Португалии состоялись три матча. Выделим спасение "Бенфики" от поражения в поединке с "Белененсешем" - ничью "орлам" принёс гол Жонаса на 97-й минуте.

"Пасуш де Феррейра" – "Фейренсе" - 2:1

Голы: Параиба, 12 (пенальти) - 0:1, Киньонес, 16 - 1:1, Жиан Мартинс, 75 - 2:1.



"Портимоненсе" – "Риу Аве" - 4:1

Голы: Фабрисио, 3 - 1:0, Фабрисио, 15 - 2:0, Накадзима, 29 - 3:0, Пеле, 51 (пенальти) - 3:1, Фабрисио, 90 (пенальти) - 4:1.



"Белененсеш" – "Бенфика" - 1:1

Голы: Натан, 86 - 1:0, Жонас, 90+7 - 1:1.

"Бенфика": Бруну Варела, Диаш, Гримальдо, Андре Алмейда, Жардел, Жоау Карвалью (Живкович, 61), Фейса, Сальвио (Хименес, 75), Пицци, Серви (Сеферович, 86), Жонас.

Не пропустите: Лиссабонский "Спортинг" впервые в истории выиграл Кубок португальской лиги. | http://soccernews.ru