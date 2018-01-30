"Бенфика" на 97-й минуте спасла ничью в матче с "Белененсешем" и другие результаты 20-го тура чемпионата Португалии
В рамках 20-го тура чемпионата Португалии состоялись три матча. Выделим спасение "Бенфики" от поражения в поединке с "Белененсешем" - ничью "орлам" принёс гол Жонаса на 97-й минуте.
"Пасуш де Феррейра" – "Фейренсе" - 2:1
Голы: Параиба, 12 (пенальти) - 0:1, Киньонес, 16 - 1:1, Жиан Мартинс, 75 - 2:1.
"Портимоненсе" – "Риу Аве" - 4:1
Голы: Фабрисио, 3 - 1:0, Фабрисио, 15 - 2:0, Накадзима, 29 - 3:0, Пеле, 51 (пенальти) - 3:1, Фабрисио, 90 (пенальти) - 4:1.
"Белененсеш" – "Бенфика" - 1:1
Голы: Натан, 86 - 1:0, Жонас, 90+7 - 1:1.
"Бенфика": Бруну Варела, Диаш, Гримальдо, Андре Алмейда, Жардел, Жоау Карвалью (Живкович, 61), Фейса, Сальвио (Хименес, 75), Пицци, Серви (Сеферович, 86), Жонас.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|19
|49
|2
|Бенфика
|20
|47
|3
|Спортинг Лиссабон
|19
|47
|4
|Брага
|20
|43
|5
|Рио Аве
|20
|33
|6
|Маритиму
|19
|29
|7
|Дешпортиво Чавес
|19
|26
|8
|Витория Гимарайнш
|19
|26
|9
|Боавишта
|19
|24
|10
|КД Тондела
|20
|22
|11
|Портимоненсе
|20
|21
|12
|Белененсиш
|20
|21
|13
|Пасуш де Феррейра
|20
|21
|14
|Фейренсе
|20
|20
|15
|Морейренсе ФК
|20
|16
|16
|Эшторил
|19
|15
|17
|Витория Сетубал
|19
|14
|18
|Дешпортиво Авеш
|20
|14