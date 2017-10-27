"Бенфика" на своём поле одолела "Фейренсе"

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"Бенфика" на своём поле одолела "Фейренсе"

В рамках десятого тура чемпионата Португалии "Бенфика" дома минимально победила "Фейренсе" благодаря голу Жонаса на 11-й минуте матча.

"Бенфика" – "Фейренсе" - 1:0

Гол: Жонас, 11 - 1:0.

"Бенфика": Свилар, Диаш, Гримальдо, Андре Алмейда, Луизао, Сальвио (Пицци, 61), Аугусто, Фейса, Сеферович (Хименес, 71), Жонас (Кровинович, 84), Диогу Гонсалвеш.

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