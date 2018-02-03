"Бенфика" на своём поле разгромила "Риу Аве"

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"Бенфика" на своём поле разгромила "Риу Аве"

В рамках 21-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" дома без проблем разобралась с "Риу Аве", ответив на гол соперника в дебюте матча пятью мячами после перерыва.

"Бенфика" – "Риу Аве" - 5:1

Голы: Гедеш, 9 - 0:1, Жардел, 49 - 1:1, Пицци, 63 - 2:1, Жонас, 71 - 3:1, Диаш, 83 - 4:1, Хименес, 87 - 5:1.

"Бенфика": Бруну Варела, Диаш, Гримальдо (Жоау Карвалью, 88), Жардел, Андре Алмейда, Живкович, Фейса, Серви, Пицци, Сальвио (Рафа Силва, 35), Жонас (Хименес, 81).

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