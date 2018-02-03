"Бенфика" на своём поле разгромила "Риу Аве"
В рамках 21-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" дома без проблем разобралась с "Риу Аве", ответив на гол соперника в дебюте матча пятью мячами после перерыва.
"Бенфика" – "Риу Аве" - 5:1
Голы: Гедеш, 9 - 0:1, Жардел, 49 - 1:1, Пицци, 63 - 2:1, Жонас, 71 - 3:1, Диаш, 83 - 4:1, Хименес, 87 - 5:1.
"Бенфика": Бруну Варела, Диаш, Гримальдо (Жоау Карвалью, 88), Жардел, Андре Алмейда, Живкович, Фейса, Серви, Пицци, Сальвио (Рафа Силва, 35), Жонас (Хименес, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|20
|52
|2
|Бенфика
|21
|50
|3
|Спортинг Лиссабон
|20
|50
|4
|Брага
|21
|43
|5
|Рио Аве
|21
|33
|6
|Маритиму
|20
|29
|7
|Дешпортиво Чавес
|20
|27
|8
|Боавишта
|20
|27
|9
|Витория Гимарайнш
|20
|26
|10
|КД Тондела
|20
|22
|11
|Портимоненсе
|20
|21
|12
|Белененсиш
|20
|21
|13
|Пасуш де Феррейра
|20
|21
|14
|Фейренсе
|20
|20
|15
|Морейренсе ФК
|20
|16
|16
|Витория Сетубал
|20
|15
|17
|Эшторил
|19
|15
|18
|Дешпортиво Авеш
|20
|14