"Бенфика" на выезде обыграла "Гимарайнш"
В матче 11-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" в гостях была сильнее "Гимарайнша". Мячи у "орлов" забивали Жонас, Андреас Самарис и Эдуардо Сальвио. У хозяев отличился Мартинс.
"Гимарайнш" - "Бенфика" - 1:3 (0:1)
Голы: Жонас, 21 - 0:1, Самарис, 75 - 0:2, Сальвио, 78 - 0:3, Мартинс, 85 - 1:3
"Гимарайнш": Силва, Гарсия, Валенте, Жубал (Морено, 69), Н'Кломанде, Селис, Миранда (Мартинс, 66), Элдон (Ринкон, 81), Рамос, Рафинья, Талло
"Бенфика": Свилар, Элизеу, Диаш, Луизао, Алмейда, Сальвио, Пицци (Самарис, 64), Фейса (Хименес, 80), Диогу, Жонас (Серви, 84), Кровинович
Не пропустите: "Порту" сильнее "Белененсеша" и другие результаты 11-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|11
|31
|2
|Спортинг Лиссабон
|11
|27
|3
|Бенфика
|11
|26
|4
|Брага
|11
|22
|5
|Маритиму
|11
|22
|6
|Рио Аве
|11
|17
|7
|Белененсиш
|11
|16
|8
|Витория Гимарайнш
|11
|14
|9
|Боавишта
|11
|13
|10
|КД Тондела
|11
|12
|11
|Портимоненсе
|11
|12
|12
|Пасуш де Феррейра
|11
|12
|13
|Фейренсе
|11
|11
|14
|Дешпортиво Чавес
|11
|11
|15
|Витория Сетубал
|11
|10
|16
|Дешпортиво Авеш
|11
|9
|17
|Морейренсе ФК
|11
|7
|18
|Эшторил
|11
|6