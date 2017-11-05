"Бенфика" на выезде обыграла "Гимарайнш"

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"Бенфика" на выезде обыграла "Гимарайнш"

В матче 11-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" в гостях была сильнее "Гимарайнша". Мячи у "орлов" забивали Жонас, Андреас Самарис и Эдуардо Сальвио. У хозяев отличился Мартинс.

"Гимарайнш" - "Бенфика" - 1:3 (0:1)
Голы: Жонас, 21 - 0:1, Самарис, 75 - 0:2, Сальвио, 78 - 0:3, Мартинс, 85 - 1:3

"Гимарайнш": Силва, Гарсия, Валенте, Жубал (Морено, 69), Н'Кломанде, Селис, Миранда (Мартинс, 66), Элдон (Ринкон, 81), Рамос, Рафинья, Талло

"Бенфика": Свилар, Элизеу, Диаш, Луизао, Алмейда, Сальвио, Пицци (Самарис, 64), Фейса (Хименес, 80), Диогу, Жонас (Серви, 84), Кровинович

Не пропустите: "Порту" сильнее "Белененсеша" и другие результаты 11-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

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