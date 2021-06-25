"Бенфика" нацелилась на хавбека "Ливерпуля"

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"Бенфика" нацелилась на хавбека "Ливерпуля"

Фото инстаграм Харри Уилсона

Полузащитник "Ливерпуля" Харри Уилсон может продолжить карьеру в Португалии, сообщает Goal.com.

По информации источника, "Бенфика" направила запрос по поводу трансфера 24-летнего футболиста.

Также на валлийского хавбека претендуют "Вест Бромвич" и "Брентфорд".

"Ливерпуль" рассчитывает заработать на продаже своего воспитанника не менее 14 миллионов евро.

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