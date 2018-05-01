"Бенфика" нацелилась на тренера "Шахтера"
"Бенфика" проявляет интерес к главному тренеру "Шахтера" Паулу Фонсеке, сообщает Noticias ao Minuto.
По сведениям издания, лиссабонский клуб рассматривает вариант с Фонсекой в качестве замены нынешнему наставнику Рую Витории, который не сумел привести команду к чемпионству.
Стоит отметить, что контракт 45-летнего Фонсеки с "Шахтером" истекает летом и он до сих пор не продлен. Интерес к нему проявляют "Арсенал" и "Челси".
Не пропустите: "Бенфика" проигрывает "Тонделе" и выбывает из чемпионской гонки. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|32
|82
|2
|Бенфика
|32
|77
|3
|Спортинг Лиссабон
|32
|77
|4
|Брага
|32
|74
|5
|Рио Аве
|32
|47
|6
|Маритиму
|32
|44
|7
|Боавишта
|32
|41
|8
|Дешпортиво Чавес
|32
|41
|9
|Витория Гимарайнш
|32
|40
|10
|КД Тондела
|32
|38
|11
|Портимоненсе
|32
|35
|12
|Белененсиш
|32
|34
|13
|Морейренсе ФК
|32
|32
|14
|Дешпортиво Авеш
|32
|31
|15
|Фейренсе
|32
|30
|16
|Витория Сетубал
|32
|29
|17
|Пасуш де Феррейра
|32
|29
|18
|Эшторил
|32
|26