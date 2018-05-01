"Бенфика" нацелилась на тренера "Шахтера"

"Бенфика" проявляет интерес к главному тренеру "Шахтера" Паулу Фонсеке, сообщает Noticias ao Minuto.

По сведениям издания, лиссабонский клуб рассматривает вариант с Фонсекой в качестве замены нынешнему наставнику Рую Витории, который не сумел привести команду к чемпионству.

Стоит отметить, что контракт 45-летнего Фонсеки с "Шахтером" истекает летом и он до сих пор не продлен. Интерес к нему проявляют "Арсенал" и "Челси".

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