"Бенфика" нацелилась на тренера "Шахтера"

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"Бенфика" нацелилась на тренера "Шахтера"

"Бенфика" проявляет интерес к главному тренеру "Шахтера" Паулу Фонсеке, сообщает Noticias ao Minuto.

По сведениям издания, лиссабонский клуб рассматривает вариант с Фонсекой в качестве замены нынешнему наставнику Рую Витории, который не сумел привести команду к чемпионству.

Стоит отметить, что контракт 45-летнего Фонсеки с "Шахтером" истекает летом и он до сих пор не продлен. Интерес к нему проявляют "Арсенал" и "Челси".

Не пропустите: "Бенфика" проигрывает "Тонделе" и выбывает из чемпионской гонки. | http://soccernews.ru

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