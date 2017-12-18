"Бенфика" назвала цену на Гримальдо

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"Бенфика" назвала цену на Гримальдо

"Бенфика" определилась с трансферной стоимостью защитника Алекса Гримальдо, сообщает Sport Witness.

По информации источника, лиссабонский клуб не будет требовать за 22-летнего испанца полную сумму отступных в размере 60 миллионов евро. "Орлы" готовы продать фулбека в январе за 30 миллионов.

Стоит отметить, что в услугах Гримальдо заинтересованы "Наполи" и "Тоттенхэм". 

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