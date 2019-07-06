"Бенфика" назвала "Милану" цену на Жедсона Фернандеша
Полузащитник Жедсон Фернандеш этим летом может перейти из "Бенфики" в "Милан", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации ресурса, "россонери" сделали запрос о трансфере 20-летнего португальца.
"Орлы" оповестили своих итальянских коллег, что цена на перспективного хавбека составляет 30 миллионов евро плюс бонусы.
В минувшем сезоне Фернандеш сыграл за "Бенфику" 46 матчей, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.
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|4
|Интер Милан
|38
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|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
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|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
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|Болонья
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|38
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|Удинезе
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|Фиорентина
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