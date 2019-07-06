"Бенфика" назвала "Милану" цену на Жедсона Фернандеша

Полузащитник Жедсон Фернандеш этим летом может перейти из "Бенфики" в "Милан", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "россонери" сделали запрос о трансфере 20-летнего португальца.

"Орлы" оповестили своих итальянских коллег, что цена на перспективного хавбека составляет 30 миллионов евро плюс бонусы.

В минувшем сезоне Фернандеш сыграл за "Бенфику" 46 матчей, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.

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