"Бенфика" объявила о переносе сделки по Перину

Теги ювентусбенфикаматтиа перинтрансферы

"Бенфика" объявила о переносе сделки по Перину

Вратарь туринского "Ювентуса" Маттиа Перин всё ещё может перейти в "Бенфику".

Лиссабонский клуб на своём официальном сайте опубликовал заявление, в котором говорится, что трансфер 26-летнего итальянца не отменён, а перенесён.

Голкипер присоединится к "орлам", как только будет полностью здоров. Отмечается, что футболисту потребуется на восстановление не менее четырёх месяцев.

Таким образом, переход Перина в "Бенфику" вряд ли стоит ожидать ранее январского трансферного окна.

Не пропустите: "Ювентус" близок к покупке португальского защитника. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Зидан определился с атакующим трио "Реала" на следующий сезон

Зидан определился с атакующим трио "Реала" на следующий сезон

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов