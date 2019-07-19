"Бенфика" объявила о переносе сделки по Перину

Вратарь туринского "Ювентуса" Маттиа Перин всё ещё может перейти в "Бенфику".

Лиссабонский клуб на своём официальном сайте опубликовал заявление, в котором говорится, что трансфер 26-летнего итальянца не отменён, а перенесён.

Голкипер присоединится к "орлам", как только будет полностью здоров. Отмечается, что футболисту потребуется на восстановление не менее четырёх месяцев.

Таким образом, переход Перина в "Бенфику" вряд ли стоит ожидать ранее январского трансферного окна.

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