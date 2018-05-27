"Бенфика" объявила о подписании аргентинского защитника
"Бенфика" на своём официальном сайте объявила о переходе защитника "Колона" Хермана Конти.
Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. 23-летний аргентинец заключил с "орлами" контракт до 2023 года.
"Бенфика" прописала в соглашении Конти, которого, к слову, прошлым летом пытался купить "Зенит", отступные в размере 60 миллионов евро.
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|Команда
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|34
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|Брага
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|Рио Аве
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|34
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|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
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|КД Тондела
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|Портимоненсе
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|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
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|14
|Морейренсе ФК
|34
|32
|15
|Витория Сетубал
|34
|32
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|Фейренсе
|34
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|Эшторил
|34
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