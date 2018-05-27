"Бенфика" объявила о подписании аргентинского защитника

"Бенфика" на своём официальном сайте объявила о переходе защитника "Колона" Хермана Конти.

Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. 23-летний аргентинец заключил с "орлами" контракт до 2023 года.

"Бенфика" прописала в соглашении Конти, которого, к слову, прошлым летом пытался купить "Зенит", отступные в размере 60 миллионов евро.

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