"Бенфика" объявила о подписании чилийского форварда

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"Бенфика" объявила о подписании чилийского форварда

Нападающий "Пумас" Николас Кастильо стал игроком "Бенфики", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 6,85 миллионов евро. 25-летний чилиец заключил с "орлами" пятилетний контракт.

Кастильо выступал за "Пумас" с 2017 года, сыграл 36 матчей и забил 20 голов.

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