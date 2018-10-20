"Бенфика" объявила о продлении контракта с ключевым хавбеком

Полузащитник "Бенфики" Пицци подписал новый контракт со своим клубом, сообщает официальный сайт "орлов".

29-летний португалец продлил соглашение с лиссабонским грандом до лета 2022 года.

Пицци выступает за "Бенфику" с 2013 года, сыграл 189 матчей, забил 37 голов и сделал 50 ассистов. Сдавался в аренду "Эспаньолу".

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