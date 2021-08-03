"Бенфика" объявила заявку на матч со "Спартаком"

Фото: инстаграм Жоау Мариу/Автор неизвестен

Тренерский штаб лиссабонской "Бенфики" определился с заявкой на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского "Спартака", сообщается на официальном сайте португальского клуба.

Украинский новичок "орлов" Роман Яремчук не вошел в заявку.

Вратари: Влаходимос, Элтон, Свилар.

Защитники: Гримальдо, Морадо, Гонсалвеш, Вертонген, Отаменди, Жилберто, Вериссимо.

Полузащитники: Таарабт, Мейте, Рафа, Пицци, Жедсон, Флорентино, Диаш, Жоау Мариу, Вайгль, Эвертон.

Нападающие: Пиньо, Винисиус, Сеферович, Рамос, Вальдшмитд.

Матч "Спартак" - "Бенфика" состоится в среду, 4 августа. Начало - в 20.00 (мск).

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