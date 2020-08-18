"Бенфика" обыграла "Динамо" из Загреба в 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА

"Бенфика" обыграла загребское "Динамо" в четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА.

В полуфинале лиссабонский клуб встретится с "Аяксом". В другом полуфинале встретятся победители матчей "Зальцбург" - "Лион" и "Интер" - "Реал".

"Динамо" Зг - "Бенфика" 1:3 (1:1)

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