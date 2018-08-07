"Бенфика" обыграла "Фенербахче" в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Пара "Бенфика" – "Фенербахче" на бумаге являлась сильнейшей на этом этапе квалификации Лиги чемпионов, на деле же только одна команда подтвердила свой уровень, на футбол в исполнении "Бенфики" было приятно смотреть, португальцы постоянно атаковали и создавали моменты. "Фенербахче" же приехал лишь обороняться, туркам очень повезло, что они пропустили только один гол, им необходимо улучшить свою игру, если они хотят продолжить борьбу за попадание в групповой этап.

Игра началась в спокойном темпе, никто никуда не торопился, "Бенфика" присматривалась к сопернику, "Ферербахче" же устраивало, что скорость маленькая, турки предпочитали сидеть в обороне. Лишь ближе к середине тайма португальцы активизировались и создали несколько моментов у ворот Демиреля. Сольный фланговый проход от Серви завершился смещением в центр и ударом в правую девятку – Демирель на этот выстрел среагировал и мяч отбил перед собой, но на добивании никого не оказалось. Затем уже Феррейра ворвался в чужую штрафную площадь и пробивал в створ, но и на этот раз турецкий вратарь не дремал.

Во втором тайме картина не изменилась, наоборот, атаки "Бенфики" стали еще острее, На 50 минуте Демирель вытащил мяч из девятки после выстрела Сальвио, затем португальцы провели еще несколько выпадов, а на 69 минуте забили гол: Серви получил передачу от Сальвио и пробивал не сильно по центру, а Демирель пропустил мяч под рукой.

"Бенфика" на этом не успокоилась, в концовке она создала три момента буквально за несколько минут, сначала с двумя ударами Кастильо справился Демирель, а Андре Алмейда с енескольких метров не попал в створ после навеса Пицци.

Португальцы показали хорошую игру, но одного мяча может не хватить, все решится через неделю в Стамбуле.

"Бенфика" – "Фенербахче" 1:0

Гол: Серви, 69 – 1:0

"Бенфика": Влачодимос, Алмейда, Диас, Жардел, Гримальдо, Фейса, Фернандеш, Пицци, Сальвио (Живкович, 75), Серви, Феррейра (Кастильо, 63)

"Фенербахче": Демирель, Исла, Шкртел, Нойштедтер, Калдирим, Дирар, Топал, Потук (Сольдадо, 74), Вальбуэна (Эеиджи, 61), Жулиано, Элмас.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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