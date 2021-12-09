"Бенфика" обыграла киевское "Динамо" и вышла в плей-офф Лиги Чемпионов

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"Бенфика" обыграла киевское "Динамо" и вышла в плей-офф Лиги ЧемпионовФото: твиттер УЕФА

В заключительном туре групповой стадии Лиги Чемпионов "Бенфика" одержала победу над киевским "Динамо".

Таким образом, "Бенфика" со второго места вышла в плей-офф турнира, отправив "Барселону" в Лигу Европы. "Динамо" покидает еврокубки с последнего месте.

"Бенфика" Португалия - "Динамо" Киев Украина 2:0

Голы: Яремчук, 16 - 1:0, Жилберто, 22 - 2:0

"Бенфика": Влаходимос, Жилберто (Лазаро, 73), Вертонген, Отаменди, Алмейда, Гримальдо, Жоау Мариу (Таарабт, 73), Вайгль, Пицци (Эвертон, 59), Рафа Силва (Паулу Бернарду, 82), Яремчук (Нуньес, 82).

"Динамо" Киев: Бущан, Тымчик, Сирота, Забарный, Миколенко, Цыганков (Караваев, 79), Вербич (де Пена, 64), Сидорчук (Андриевский, 86), Шапаренко, Гармаш (Рамирес, 79), Буяльский.

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