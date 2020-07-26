"Бенфика" обыграла "Спортинг", "Брага" вырвала победу у "Порту"

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"Бенфика" обыграла "Спортинг", "Брага" вырвала победу у "Порту"

В субботу, 25 июня, "Брага" обыграла "Порту", а "Бенфика" была сильнее "Спортинга" в чемпионате Португалии.

"Порту" - "Брага" - 1:2

В составе гостей голами отметились Рикарду Орта и Франсержио.

"Бенфика" - "Спортинг" - 2:1

Таким образом, "Брага" стала бронзовым призером чемпионата Португалии. Ранее "Порту" досрочно оформил чемпионство.

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