"Бенфика" обыграла "Виторию Гимараэш" и другие результаты 28-го тура чемпионата Португалии

В рамках 28-го тура чемпионата Португалии состоялись ещё три матча. Выделим домашнюю победу "Бенфики" над "Виторией Гимараэш" и голевую феерию в игре "Портимоненсе" – "Морейренсе".

"Пасуш де Феррейра" – "Чавес" - 2:0

Голы: Луис Феллипе, 27 - 1:0, Мабил, 54 - 2:0.



"Портимоненсе" – "Морейренсе" - 4:3

Голы: Тозе, 38 (пенальти) - 0:1, Ауашерия, 40 - 0:2, Тозе, 52 - 0:3, Пиреш, 56 - 1:3, Фернандеш, 64 - 2:3, Пиреш, 90 (пенальти) - 3:3, Пиреш, 90 (пенальти) - 4:3.

Удаления: Сайед (90), Фофана (90), Драме (90) - все "Морейренсе".



"Бенфика" – "Витория Гимараэш" - 2:0

Голы: Жонас, 45 (пенальти) - 1:0, Жонас, 78 - 2:0.

"Бенфика": Бруну Варела, Жардел, Гримальдо, Андре Алмейда, Диаш, Живкович (Сеферович, 90), Фейса, Рафа Силва, Пицци, Серви (Хименес, 69), Жонас (Сальвио, 89).

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