"Бенфика" обыграла "Виторию", не позволив "Порту" досрочно оформить чемпионство

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"Бенфика" обыграла "Виторию", не позволив "Порту" досрочно оформить чемпионство

"Бенфика" уверенно обыграла "Витории Гимарайнш" в матче 32-го тура чемпионата Португалии.

Голами отметились Харис Сеферович и Шикинью.

"Бенфика" - "Витория" - 2:0

Голы: Машаду, 37 - 1:0, Сеферович, 87 - 2:0

"Бенфика" занимает 2 место в турнирной таблице. "Витория" располагается на 7 позиции.

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