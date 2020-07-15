"Бенфика" обыграла "Виторию", не позволив "Порту" досрочно оформить чемпионство
"Бенфика" уверенно обыграла "Витории Гимарайнш" в матче 32-го тура чемпионата Португалии.
Голами отметились Харис Сеферович и Шикинью.
"Бенфика" - "Витория" - 2:0
Голы: Машаду, 37 - 1:0, Сеферович, 87 - 2:0
"Бенфика" занимает 2 место в турнирной таблице. "Витория" располагается на 7 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14