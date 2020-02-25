"Бенфика" обыграла "Жил Висенте", прервав серию из двух поражений подряд

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"Бенфика" обыграла "Жил Висенте", прервав серию из двух поражений подряд

В матче 22-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" в гостях победила "Жил Висенте" со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Карлос Винисиус.

"Бенфика" прервала серию из двух поражений подряд и вернулась на первое место в турнирной таблице Примейры. Отрыв "орлов" от идущего вторым "Порту" составляет одно очко.

"Жил Висенте" - "Бенфика" - 0:1 (0:1)
Гол: Винисиус, 15 - 0:1

"Жил Висенте": Денис, Фонсека, Ногейра, Фернандеш, Гомеш (Энрике, 84), Краев (Виейра, 64), Соареш, Гонсалвес, Лоуренси, Лима, Барайе (Лино, 71)

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Ферро, Диаш, Тавареш, Вайгль, Самарис (Чикиньо, 90), Силва (Серви, 83), Пицци, Таарабт, Винисиус (Соуза, 79)

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