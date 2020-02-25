"Бенфика" обыграла "Жил Висенте", прервав серию из двух поражений подряд
В матче 22-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" в гостях победила "Жил Висенте" со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Карлос Винисиус.
"Бенфика" прервала серию из двух поражений подряд и вернулась на первое место в турнирной таблице Примейры. Отрыв "орлов" от идущего вторым "Порту" составляет одно очко.
"Жил Висенте" - "Бенфика" - 0:1 (0:1)
Гол: Винисиус, 15 - 0:1
"Жил Висенте": Денис, Фонсека, Ногейра, Фернандеш, Гомеш (Энрике, 84), Краев (Виейра, 64), Соареш, Гонсалвес, Лоуренси, Лима, Барайе (Лино, 71)
"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Ферро, Диаш, Тавареш, Вайгль, Самарис (Чикиньо, 90), Силва (Серви, 83), Пицци, Таарабт, Винисиус (Соуза, 79)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|22
|57
|2
|Порту
|22
|56
|3
|Брага
|22
|40
|4
|Спортинг Лиссабон
|22
|39
|5
|Рио Аве
|22
|36
|6
|ФК Фамаликао
|22
|33
|7
|Витория Гимарайнш
|22
|31
|8
|Санта-Клара
|22
|29
|9
|Боавишта
|22
|28
|10
|Морейренсе ФК
|22
|26
|11
|Жил Висенте
|22
|26
|12
|Витория Сетубал
|22
|26
|13
|Маритиму
|22
|24
|14
|КД Тондела
|22
|24
|15
|Белененсиш
|22
|24
|16
|Пасуш де Феррейра
|22
|19
|17
|Портимоненсе
|22
|15
|18
|Дешпортиво Авеш
|22
|13