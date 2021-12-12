"Бенфика" одержала крупную победу в Примейре
Фото: инстаграм "Бенфики"/Автор неизвестен
В матче 14-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде разгромила "Фамаликао" со счетом 4:1.
Победу лиссабонскому клубу принесли хет-трик Дарвина Нуньеса и гол Рафаэла Силвы. В составе хозяев отличился Бруно Насименто.
"Бенфика", набрав 34 очка, занимает третье место в турнирной таблице Примейры. "Фамаликао" с 10 очками остался на 10-й позиции.
"Фамаликао" - "Бенфика" - 1:4 (1:2)
Голы: Нуньес, 6 - 0:1, Нуньес, 14 - 0:2, Насименто, 25 - 1:2, Силва, 46 - 1:3, Нуньес, 56 - 1:4
"Фамаликао": Жуниор, Марин, Риччелли, Пенетра, де ла Фуэнте, Родригеш (Офори, 70), Пикель, Насименто (Хайме, 64), Бразау (Пауло, 64), Боргеш (Родригеш, 11), Банза (Маркеш, 70)
"Бенфика": Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Алмейда, Гримальдо (Диаш, 73), Мариу (Бернарду, 73), Вайгль, Гонсалвеш (Таарабт, 46), Силва (Пицци, 72), Нуньес, Сеферович (Жилберто, 46)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14