"Бенфика" одержала крупную победу в Примейре

Теги бенфикафк фамаликао

"Бенфика" одержала крупную победу в Примейре

Фото: инстаграм "Бенфики"/Автор неизвестен

В матче 14-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде разгромила "Фамаликао" со счетом 4:1.

Победу лиссабонскому клубу принесли хет-трик Дарвина Нуньеса и гол Рафаэла Силвы. В составе хозяев отличился Бруно Насименто.

"Бенфика", набрав 34 очка, занимает третье место в турнирной таблице Примейры. "Фамаликао" с 10 очками остался на 10-й позиции.

"Фамаликао" - "Бенфика" - 1:4 (1:2)
Голы: Нуньес, 6 - 0:1, Нуньес, 14 - 0:2, Насименто, 25 - 1:2, Силва, 46 - 1:3, Нуньес, 56 - 1:4

"Фамаликао": Жуниор, Марин, Риччелли, Пенетра, де ла Фуэнте, Родригеш (Офори, 70), Пикель, Насименто (Хайме, 64), Бразау (Пауло, 64), Боргеш (Родригеш, 11), Банза (Маркеш, 70)

"Бенфика": Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Алмейда, Гримальдо (Диаш, 73), Мариу (Бернарду, 73), Вайгль, Гонсалвеш (Таарабт, 46), Силва (Пицци, 72), Нуньес, Сеферович (Жилберто, 46)

Не пропустите: Победы "Сити", "Ливерпуля" и "Челси", гол Роналду: результаты 16-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ уверенно победил "Монако" в Лиге 1

ПСЖ уверенно победил "Монако" в Лиге 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 28 67
2 Бенфика Бенфика 28 64
3 Брага Брага 28 50
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 27 49
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 28 45
6 Рио Аве Рио Аве 28 44
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 28 40
8 Санта-Клара Санта-Клара 28 38
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 28 35
10 Боавишта Боавишта 28 35
11 Жил Висенте Жил Висенте 28 33
12 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 28 31
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 28 30
14 Белененсиш Белененсиш 27 30
15 КД Тондела КД Тондела 28 29
16 Маритиму Маритиму 28 28
17 Портимоненсе Портимоненсе 28 24
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов