"Бенфика" одержала крупную победу в Примейре

Фото: инстаграм "Бенфики"/Автор неизвестен

В матче 14-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде разгромила "Фамаликао" со счетом 4:1.

Победу лиссабонскому клубу принесли хет-трик Дарвина Нуньеса и гол Рафаэла Силвы. В составе хозяев отличился Бруно Насименто.

"Бенфика", набрав 34 очка, занимает третье место в турнирной таблице Примейры. "Фамаликао" с 10 очками остался на 10-й позиции.

"Фамаликао" - "Бенфика" - 1:4 (1:2)

Голы: Нуньес, 6 - 0:1, Нуньес, 14 - 0:2, Насименто, 25 - 1:2, Силва, 46 - 1:3, Нуньес, 56 - 1:4

"Фамаликао": Жуниор, Марин, Риччелли, Пенетра, де ла Фуэнте, Родригеш (Офори, 70), Пикель, Насименто (Хайме, 64), Бразау (Пауло, 64), Боргеш (Родригеш, 11), Банза (Маркеш, 70)

"Бенфика": Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Алмейда, Гримальдо (Диаш, 73), Мариу (Бернарду, 73), Вайгль, Гонсалвеш (Таарабт, 46), Силва (Пицци, 72), Нуньес, Сеферович (Жилберто, 46)

Не пропустите: Победы "Сити", "Ливерпуля" и "Челси", гол Роналду: результаты 16-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru