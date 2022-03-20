"Бенфика" одержала непростую победу в Примейре
Фото: инстаграм "Бенфики"/Автор неизвестен
В матче 27-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле обыграла "Эшторил" со счетом 2:1.
Победу лиссабонскому клубу принесли голы Рафаэла Силвы и Гонсалу Рамуша. В составе гостей отличился Андре Франко.
"Бенфика", набрав 61 очко, занимает третье место в турнирной таблице Примейры. "Эшторил" с 34 очками остался на седьмой позиции.
"Бенфика" - "Эшторил" - 2:1 (1:0)
Голы: Силва, 34 - 1:0, Рамуш, 53 - 2:0, Франко, 90+4 - 2:1
"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Вертонген, Отаменди, Мораес (Алмейда, 85), Вайгль, Мейте (Бернарду, 84), Силва (Араужу, 84), Эвертон (Гонсалвеш, 75), Рамуш, Яремчук (Мариу, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14