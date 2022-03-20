"Бенфика" одержала непростую победу в Примейре

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"Бенфика" одержала непростую победу в Примейре

Фото: инстаграм "Бенфики"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле обыграла "Эшторил" со счетом 2:1.

Победу лиссабонскому клубу принесли голы Рафаэла Силвы и Гонсалу Рамуша. В составе гостей отличился Андре Франко.

"Бенфика", набрав 61 очко, занимает третье место в турнирной таблице Примейры. "Эшторил" с 34 очками остался на седьмой позиции.

"Бенфика" - "Эшторил" - 2:1 (1:0)
Голы: Силва, 34 - 1:0, Рамуш, 53 - 2:0, Франко, 90+4 - 2:1

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Вертонген, Отаменди, Мораес (Алмейда, 85), Вайгль, Мейте (Бернарду, 84), Силва (Араужу, 84), Эвертон (Гонсалвеш, 75), Рамуш, Яремчук (Мариу, 63).

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