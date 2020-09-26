"Бенфика" одержала уверенную победу в чемпионате Португалии
В матче 2-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле обыграла "Морейренсе" со счетом 2:0. Победу лиссабонскому клубу принесли голы Рубена Диаша и Хариса Сеферовича. Благодаря победе "Бенфика" вышла на первое место в турнирной таблице Примейры.
"Бенфика" - "Морейренсе" - 2:0 (1:0)
Голы: Диаш, 20 - 1:0, Сеферович, 80 - 2:0
"Бенфика": Влаходимос, Алмейда, Диаш, Вертонген, Грималдо (Тавареш, 88), Габриэл, Силва, Пицци (Чикиньо, 66), Эвертон (Вайгль, 88), Волшмидт (Сеферович, 66), Рибейро
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14