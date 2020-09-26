"Бенфика" одержала уверенную победу в чемпионате Португалии

В матче 2-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле обыграла "Морейренсе" со счетом 2:0. Победу лиссабонскому клубу принесли голы Рубена Диаша и Хариса Сеферовича. Благодаря победе "Бенфика" вышла на первое место в турнирной таблице Примейры.

"Бенфика" - "Морейренсе" - 2:0 (1:0)

Голы: Диаш, 20 - 1:0, Сеферович, 80 - 2:0

"Бенфика": Влаходимос, Алмейда, Диаш, Вертонген, Грималдо (Тавареш, 88), Габриэл, Силва, Пицци (Чикиньо, 66), Эвертон (Вайгль, 88), Волшмидт (Сеферович, 66), Рибейро

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