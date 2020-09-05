"Бенфика" оформила рекордный трансфер в своей истории

"Бенфика" приобрела нападающего "Альмерии" и сборной Уругвая Дарвина Нуньеса. Об этом сообщается на сайте португальского клуба.

По данным transfermarkt, сделка обошлась "Бенфике" в 24 миллиона евро. Данная покупка стала самой дорогой в истории клуба.

Контракт футболиста рассчитан до 2025 года.

✍️ Darwin assinou contrato com o Sport Lisboa e Benfica até 2025!#DeTodosUm pic.twitter.com/t2sNR1bQd6 — SL Benfica (@SLBenfica) September 4, 2020

Кроме того, это рекордный трансфер в истории второго дивизиона Испании.

А еще: Невеста Роналду попозировала на красной дорожке с Педро Альмадоваром| http://soccernews.ru