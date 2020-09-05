"Бенфика" оформила рекордный трансфер в своей истории

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"Бенфика" оформила рекордный трансфер в своей истории

"Бенфика" приобрела нападающего "Альмерии" и сборной Уругвая Дарвина Нуньеса. Об этом сообщается на сайте португальского клуба.

По данным transfermarkt, сделка обошлась "Бенфике" в 24 миллиона евро. Данная покупка стала самой дорогой в истории клуба.

Контракт футболиста рассчитан до 2025 года.

Кроме того, это рекордный трансфер в истории второго дивизиона Испании.

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