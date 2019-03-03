"Бенфика" оказалась сильнее "Порту" в португальском класико
В рамках 24-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" в гостях одержала волевую победу над "Порту". Счёт в класико открыл Адриан Лопес, однако у "орлов" на это нашёлся двойной ответ - голами отличились Жоау Фелиш и Рафа Силва. Также примечательно, что лиссабонцы завершали матч вдесятером из-за удаления Габриэла Пиреса.
"Порту" – "Бенфика" - 1:2
Голы: Адриан, 18 - 1:0, Жоау Фелиш, 26 - 1:1, Рафа Силва, 52 - 1:2.
"Порту": Касильяс, Фелипе, Теллес, Пепе, Манафа, Браими, Эррера, Корона (Соарес, 61), Оливер Торрес (Данилу Перейра, 81), Марега, Адриан (Отавио, 61).
"Бенфика": Влаходимос, Андре Алмейда, Франсишку Феррейра, Диаш, Гримальдо, Самарис, Рафа Силва (Коршья, 88), Пирес, Пицци (Жедсон Фернандеш, 71), Жоау Фелиш (Серви, 90), Сеферович.
Удаление: Пирес (77).
Благодаря этой победе "Бенфика" опередила "Порту" в турнирной таблице и теперь единолично занимает первое место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|Портимоненсе
|34
|38
|11
|КД Тондела
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Витория Сетубал
|34
|32
|15
|Морейренсе ФК
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30