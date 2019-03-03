"Бенфика" оказалась сильнее "Порту" в португальском класико

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"Бенфика" оказалась сильнее "Порту" в португальском класико

В рамках 24-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" в гостях одержала волевую победу над "Порту". Счёт в класико открыл Адриан Лопес, однако у "орлов" на это нашёлся двойной ответ - голами отличились Жоау Фелиш и Рафа Силва. Также примечательно, что лиссабонцы завершали матч вдесятером из-за удаления Габриэла Пиреса.

"Порту" – "Бенфика" - 1:2

Голы: Адриан, 18 - 1:0, Жоау Фелиш, 26 - 1:1, Рафа Силва, 52 - 1:2.

"Порту": Касильяс, Фелипе, Теллес, Пепе, Манафа, Браими, Эррера, Корона (Соарес, 61), Оливер Торрес (Данилу Перейра, 81), Марега, Адриан (Отавио, 61).

"Бенфика": Влаходимос, Андре Алмейда, Франсишку Феррейра, Диаш, Гримальдо, Самарис, Рафа Силва (Коршья, 88), Пирес, Пицци (Жедсон Фернандеш, 71), Жоау Фелиш (Серви, 90), Сеферович.

Удаление: Пирес (77).

Благодаря этой победе "Бенфика" опередила "Порту" в турнирной таблице и теперь единолично занимает первое место.

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