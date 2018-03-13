"Бенфика" определилась с новым главным тренером

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"Бенфика" определилась с новым главным тренером

Руководство "Бенфики" определилось с новым главным тренером, который должен стать преемником Руя Витории.

Как сообщает The Independent, в следующем сезоне "орлов", скорее всего, возглавит бывший наставник "Уотфорда" Марку Силва.

Напомним, что 40-летний Силва был уволен из "Уотфорда" в январе после череды неудачных результатов. Кроме того, специалиста обвиняли в желании уйти в "Эвертон".

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