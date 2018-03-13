"Бенфика" определилась с новым главным тренером
Руководство "Бенфики" определилось с новым главным тренером, который должен стать преемником Руя Витории.
Как сообщает The Independent, в следующем сезоне "орлов", скорее всего, возглавит бывший наставник "Уотфорда" Марку Силва.
Напомним, что 40-летний Силва был уволен из "Уотфорда" в январе после череды неудачных результатов. Кроме того, специалиста обвиняли в желании уйти в "Эвертон".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|26
|67
|2
|Бенфика
|26
|65
|3
|Спортинг Лиссабон
|26
|62
|4
|Брага
|26
|58
|5
|Рио Аве
|26
|40
|6
|Боавишта
|26
|36
|7
|Дешпортиво Чавес
|26
|36
|8
|Маритиму
|26
|36
|9
|Портимоненсе
|26
|30
|10
|Витория Гимарайнш
|26
|30
|11
|КД Тондела
|26
|29
|12
|Белененсиш
|26
|29
|13
|Дешпортиво Авеш
|26
|25
|14
|Пасуш де Феррейра
|26
|24
|15
|Витория Сетубал
|26
|24
|16
|Фейренсе
|26
|23
|17
|Морейренсе ФК
|26
|22
|18
|Эшторил
|26
|21