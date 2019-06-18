"Бенфика" опровергла наличие договорённости с "Атлетико" по трансферу Фелиша
Информация, согласно которой вингер "Бенфики" Жоау Фелиш близок к переходу в "Атлетико", не соответствует действительности.
Португальский клуб выступил с официальным заявлением, в котором подчеркнул, что сейчас переговоры о трансфере 19-летнего футболиста ни с кем не ведутся.
Также "орлы" акцентировали внимание на том, что отступные в контракте игрока составляют 120 миллионов евро, и они не собираются идти на уступки в вопросе суммы сделки.
В минувшем сезоне Фелиш провел 42 матча за "Бенфику", в которых отметился 20 забитыми мячами и 8 ассистами.
Не пропустите: "Бенфика" согласовала трансфер игрока "Реала". | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 17 июня
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