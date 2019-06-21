"Бенфика" отказала "Реалу" в трансфере Фелиша за 130 миллионов евро

1 Теги реал мадридбенфикажоау фелиштрансферы

"Бенфика" отказала "Реалу" в трансфере Фелиша за 130 миллионов евро

"Реал" не сумел договориться по трансферу нападающего "Бенфики" Жоау Фелиша, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб предлагал за футболиста 80 миллионов евро и еще 50 в качестве бонусов, но получил отказ. "Бенфика" не намерена продавать игрока менее, чем за 120 миллионов евро единоразовым платежом. Также сам форвард не заинтересован в переходе в "Реал".

Ранее сообщалось, что "Атлетико" готов заплатить за 19-летнего Фелиша 120 миллионов евро.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Ах,мы за Фелишей даем 130 млн,а сами Лльоренте сливаем?Привет,логика!

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